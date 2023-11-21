Военкор увидел сигнал скорого падения киевских властей Руденко: число «иностранных гостей» в Киеве говорит о скором падении режима

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Военный корреспондент Андрей Руденко предрек в своем Telegram-канале скорое падение власти в Киеве. Он отмечает активность «иностранных гостей» в украинской столице и считает, что голова президента Украины Владимира Зеленского падет вслед за Авдеевкой.

Интересная активность по иностранным гостям в Киеве. Большая вероятность, что занавес над киевским режимом очень близок. Я думаю, с падением Авдеевки падет и голова Зеленского, — пишет журналист.

Накануне в Киев на переговоры с руководством Украины прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Он заявил, что своим визитом намерен «передать важное послание». По его словам, речь идет о том, чтобы показать приверженность Вашингтона поддержке Украины.

Во вторник, 21 ноября, с необъявленным визитом в столицу Украины прибыл глава Министерства обороны Германии Борис Писториус. Министр планирует встретиться со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, а также с Зеленским. Отмечается, что это второй визит Писториуса на Украину с момента его вступления в должность. Первый его визит состоялся в феврале.

Также в годовщину Евромайдана с необъявленным визитом прибыл в Киев и глава Европейского совета Шарль Мишель. Также он опубликовал фотографию с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.