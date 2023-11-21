Стало известно, сколько ФРГ потратит на новый пакет военной помощи Украине Минобороны ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи на €1,3 млрд

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

IRIS-T SLM

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи общим объемом €1,3 млрд, передает телеканал n-tv. В список поставок войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды.

В общей сложности Берлин пообещал Киеву 12 установок IRIS-T SLM. Первые три были уже переданы, четвертая, как ожидается, поступит предстоящей зимой. Вторую партию, включающую еще четыре системы, планируется передать в 2024 году.

Обещанные Писториусом на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым IRIS-T SLM войдут в третью партию, их поставки запланированы на 2025 год. Переговоры проходили в Киеве, куда глава Минобороны ФРГ прибыл утром во вторник, 21 ноября, с необъявленным визитом.

Накануне Киев также посетил глава Минобороны США Ллойд Остин. На своей странице в социальной сети Twitter (X) он написал, что планировал передать Украине «важное послание» от Вашингтона. Позднее он объявил о выделении дополнительного пакета помощи на сумму $100 млн. В рамках пакета Киеву передадут противотанковые вооружения, артиллерийские боеприпасы, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.