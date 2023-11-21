В США поставили под вопрос дальнейшее оказание помощи Украине Пентагон сообщил о трудностях при оказании помощи Украине

Фото: МО Украины

Американское правительство столкнется с рядом трудностей при оказании помощи Украине, если Конгресс США не выделит дополнительные средства, заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей. По ее словам, которые приводит ТАСС, без увеличения бюджетных расходов администрация страны не сможет позволить себе поддерживать поставки военной техники на прежнем уровне.

Нам будет очень сложно продолжать предоставлять военную помощь со стороны Министерства обороны США без дополнительных ресурсов. Разумеется, нам понадобится дополнительная поддержка [из бюджета], чтобы предоставлять Украине того рода содействие, которое мы предоставляли, — заявила Хикс.

Ранее Министерство обороны Германии сообщило о выделении Украине нового пакета военной помощи. По словам главы ведомства Бориса Писториуса, его объем составит €1,3 млрд. В список поставок войдут, в частности, еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, а также артиллерийские снаряды. В общей сложности Берлин пообещал Киеву 12 установок IRIS-T SLM.