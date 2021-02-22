Скандальный телеведущий заявил в полицию об угрозах убийства в его адрес

https://static.news.ru/photo/7e01aec0-7504-11eb-babe-96000091f725_660.jpg Пирс Морган Фото: Elliott Franks/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Скандальный британский телеведущий Пирс Морган обратился в полицию после того, как онлайн-тролль пригрозил его убить. Морган намерен привлечь виновника к уголовной ответственности и даже пообещал лично явиться в суд. Об этом он заявил в эфире своей передачи Good Morning Britain («Доброе утро, Британия»).

Вы можете общаться в рамках правового поля в Twitter. Ваши слова могут быть резкими, вы можете привлекать к ответственности публичных деятелей. Вы можете говорить, что хотите, и можете высказывать своё мнение. Но вам запрещено угрожать людям смертью, — сказал он.

По его словам, знакомые топ-менеджеры Facebook и Instagram пообещали помочь в вычислении анонимного тролля. Также он отметил, что к ситуации «очень серьёзно» отнеслись стражи правопорядка.

Потому что это ненормально, это не свобода слова, это угроза убийством. Посмотрим, насколько они храбрые, когда мы их выследим, — заключил Морган.

Как сообщалось, в середине февраля сын телеведущего Спенсер рассказал о смертельных угрозах в адрес его семьи, полученных от пользователя под ником stevienewcombe, который заявил, что намерен убить его отца или мать, пишет The Mirror.

Ранее социальные сети Facebook и Twitter заблокировали аккаунты российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом сообщила пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд». В информационном сообщении в соцсети «ВКонтакте», размещение комментариев к которому запрещено, утверждается , что причиной блокировки стал один из недавних постов предпринимателя, где он в саркастической манере прокомментировал отмену президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендерных людей, писал NEWS.ru.