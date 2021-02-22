Скандальный телеведущий заявил в полицию об угрозах убийства в его адрес

Скандальный британский телеведущий Пирс Морган обратился в полицию после того, как онлайн-тролль пригрозил его убить. Морган намерен привлечь виновника к уголовной ответственности и даже пообещал лично явиться в суд. Об этом он заявил в эфире своей передачи Good Morning Britain («Доброе утро, Британия»).
Вы можете общаться в рамках правового поля в Twitter. Ваши слова могут быть резкими, вы можете привлекать к ответственности публичных деятелей. Вы можете говорить, что хотите, и можете высказывать своё мнение. Но вам запрещено угрожать людям смертью, — сказал он.
По его словам, знакомые топ-менеджеры Facebook и Instagram пообещали помочь в вычислении анонимного тролля. Также он отметил, что к ситуации «очень серьёзно» отнеслись стражи правопорядка.
Потому что это ненормально, это не свобода слова, это угроза убийством. Посмотрим, насколько они храбрые, когда мы их выследим, — заключил Морган.
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