https://static.news.ru/photo/a3a85e7e-2bab-11ea-b15f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не понимает, почему британские политики тянут с выходом страны из Евросоюза, и сравнила процесс Brexit с шутками о наступающем коммунизме.

Захарова напомнила, что референдум по вопросу выхода Великобритании из ЕС состоялся ещё летом 2016 года. Жители страны выразили свою волю, но политики не торопятся с реализацией этого решения. На протяжении всего этого времени им не удаётся даже согласовать процесс подготовки к Brexit.

Это, знаете, немножко уже напоминает какие-то шутки о коммунизме, который строили, обещая, что будущие поколения уж точно будут при нём жить, — цитирует «360» Захарову.

Представитель МИДа добавила, что и ЕС регулярно продлевает отсрочки реализации Brexit, называя каждый раз последним. Захарова полагает, что в этом случае было бы уместно применение санкций. Однако, по её словам, у европейских дипломатов такое предложение отклика не находит.

Ранее NEWS.ru писал, что британский парламент одобрил законопроект о Brexit. В случае его окончательного принятия страна может покинуть ЕС до 31 января 2020 года.