https://static.news.ru/photo/10e9436a-233a-11ea-9acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deadline Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутаты Палаты общин парламента Великобритании одобрили проект закона о выходе страны из Евросоюза.

Свои голоса за документ, который включает в себя согласованную с ЕС сделку об условиях Brexit, отдали 358 парламентариев. Против проголосовали 234 депутата.

В британском кабмине ожидают, что законопроект будет поддержан и верхней палатой парламента. Предполагается, что он будет окончательно принят и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели. В этом случае Великобритания сможет выйти из состава Евросоюза в ранее заявленный срок — до 31 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ожидание Brexit негативно отразилось на британском автопроме. Производство автомобилей в ноябре упало более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.