Силы ЛНР взяли под контроль населённые пункты Горское и Золотое

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы Народной милиции ЛНР

Силами Луганской Народной Республики взяты под контроль населённые пункты Горское и Золотое. Находившаяся в котле группировка ВСУ уничтожена, сообщил в своём Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Украинская группировка, находящаяся в котле «Горское — Золотое» ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем, — написал он.

Марочко также разместил видеоролик, в котором военнослужащие ЛНР меняют украинский флаг на здании бывшей военно-гражданской администрации Золотого на знамя ЛНР.

Ранее глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили приказ об отступлении из Северодонецка. По его словам, находиться на прежних позициях не имеет смысла, а количество погибших на неукрепленных территориях может расти с каждым днем.

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что территория республики может быть полностью освобождена от ВСУ в ближайшее время.