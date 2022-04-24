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Европа

Швейцария со 2 мая снимет все COVID-ограничения на въезд в страну

18:00, 24 апреля 2022
Швейцария со 2 мая снимет все COVID-ограничения на въезд в страну Международный аэропорт Швейцарии Фото: Markus Mainka via imago-images.de/Global Look Press
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Швейцария со 2 мая отменит все ограничительные меры на въезд в страну, которые были установлены из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на государственный секретариат по вопросам миграции. Отмечается, что въезд пассажиров будет осуществляться в рамках обычных правил.

С этого дня будут действовать обычные правила въезда, — говорится в сообщении. 

Что касается ряда ограничений для борьбы с COVID-19 внутри страны, то они были сняты 1 апреля. В них входило ношение масок в общественных местах, предъявление COVID-сертификата для посещение музеев, ресторанов и других мест массового скопления людей, где это требовалось, а также соблюдение карантина. 

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) с 19 апреля отменили запрет на выезд за границу граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости. При этом необходимость сдачи ПЦР-теста сохраняется. 

Власти Таиланда, в свою очередь, с 1 мая отменяют обязательный ПЦР-тест, который ранее требовался по прибытии для вакцинированных от коронавируса путешественников, а правительство Бразилии отменило режим ЧС, который был введён два года назад в связи с началом пандемии.

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