В Швеции полицейский под прикрытием разоблачил педофилов

Полиция Швеции внедрила своего сотрудника в анонимные интернет-группы, чтобы установить контакт с преступниками, благодаря чему сумела арестовать педофилов. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Шведским правоохранителям стало известно, что как минимум двое замешаны в сексуальных преступлениях. Злоумышленники в так называемом теневом сегменте Интернета публиковали материал с издевательствами над детьми и прочими эпизодами, ставшими составом преступления. Полицейский, притворившийся членом подпольного сообщества, вышел на связь с подозреваемыми. В переписке сотрудник под прикрытием был приглашён на очную встречу с мучителями детей, и полицейские тут же арестовали тех, кого так долго искали. В свою очередь двое мужчин, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, свою вину и причастность к злодеяниям не признают.

Ранее сообщалось, что агент Федерального бюро расследований США был убит при попытке провести обыск. Полиция расследовала преступления против детей и вышла на предполагаемого преступника. Однако подозреваемый забаррикадировался у себя дома и отстреливался. В ходе перестрелки два федеральных агента получили тяжёлые огнестрельные ранения. Поняв бесполезность сопротивления, подозреваемый покончил с собой. К сожалению, один офицер полиции от полученных ран скончался в больнице.