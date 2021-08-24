В Швеции полицейский под прикрытием разоблачил педофилов

Полиция Швеции внедрила своего сотрудника в анонимные интернет-группы, чтобы установить контакт с преступниками, благодаря чему сумела арестовать педофилов. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Шведским правоохранителям стало известно, что как минимум двое
Ранее сообщалось, что агент Федерального бюро расследований США был убит при попытке провести обыск. Полиция расследовала преступления против детей и вышла на предполагаемого преступника. Однако подозреваемый забаррикадировался у себя дома и отстреливался. В ходе перестрелки два федеральных агента получили тяжёлые огнестрельные ранения. Поняв бесполезность сопротивления, подозреваемый покончил с собой. К сожалению, один офицер полиции от полученных ран скончался в больнице.