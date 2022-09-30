Швеция заявила о риске повреждения энергокабеля из-за взрывов на «Потоках» Швеция заявила о риске повреждения энергокабеля из-за взрывов на «Северных потоках»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Польско-шведский электрический кабель Swepol Link, пролегающий недалеко от места взрывов на газопроводе «Северный поток», мог быть поврежден в результте инцидента. Об этом сообщает SVT со ссылкой электроэнергетического оператора Швеции Svenska kraftnät. В настоящее время кабель отключен. в компании заявили о необходимсти сохранить его в рабочем состоянии.

Мы не знаем, насколько серьезным был подводный взрыв. Чтобы убедиться, что ничего не произошло, мы проведем замеры в начале следующей недели, — сообщил старший вице-президент отдела проектов компании Пер Кварнефальк.

Он такде уточнил, что кабель пролегает в 500 метрах от места одного из взрывов. В настоящее время он отключен, однако в компании отметили, что сохранить его в рабочем состоянии крайне важно. Тм подчеркнули, что без кабеля можно обойтись непродолжительное рвмея, но все может измениться, если период ожидания затянется.

Swepol Link был введе в эксплуатацию в 1990-х годах, в Швеции его используют в тех случаях, когда собственного производства лектроэнергии бывает недостаточно.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошло два мощных подводных взрыва.