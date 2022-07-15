Шольцу предрекли отставку, если он не капитулирует перед Путиным Журналист Джонсон: Шольца ожидает отставка, если он не капитулирует перед Путиным

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рискует потерять должность. Отставка случится, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным, заявил журналист Дэниел Джонсон в колонке для Telegraph, сообщает РИА Новости.

Автор отметил, что из-за нехватки энергоресурсов в Германии переживают острый кризис. Там ищут виновных в принятии катастрофического решения об отказе от атомной энергетики, принятого десять лет назад. Из-за него Берлин попал в полную зависимость от Москвы.

Репутация Ангелы Меркель, которую раньше боготворили, сегодня разорвана в клочья, и две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность, — подчеркнул журналист.

Он считает, что Шольц не только ошибался в энергетической сфере, но также был не столь твёрд во внешней политике. В украинском кризисе Шольц пытался угодить и НАТО, и России. Он бросил Киев, практически не помогал ему. По мнению Джонсона, так Берлин потерял свой авторитет. С появлением экономических и энергетических проблем всё больше немцев стали выступать против агрессивных мер в отношении России, а общественная поддержка Украины в ФРГ слабеет.

Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным. На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным, — указал автор публикации.

Ранее стало известно, что санкции ЕС, направленные против России, обернутся полным крахом для немецкой бизнес-модели, считает немецкий обозреватель Марк Фридрих. Он привел данные внешнеторгового баланса ФРГ с начала 2022 года. Как оказалось, доходы Германии от торговли сократились до полумиллиарда евро. При этом за первые пять месяцев корреляция между экспортом и импортом упала на 70,7% в сравнении с показателями за прошлый год.