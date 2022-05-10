Шольц рассказал, о чём пойдёт речь на саммите НАТО в июле Канцлер ФРГ Шольц заявил, что НАТО в июле рассмотрит меры укрепления безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото Kay Nietfeld/dpa Global Look Press

На предстоящем саммите НАТО, который пройдёт в июле 2022 года, будут рассмотрены меры укрепления безопасности в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо, сообщает ТАСС. Помимо этого, в повестку собрания войдут новые варианты санкций против России.

На саммите НАТО в июле мы примем решения по будущим установкам Альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью. Мы едины во мнении, что нужно всеми силами поддерживать Украину, в том числе поставками оружия. И в вопросе санкций мы готовы принять новые меры, — сказал Шольц.

Он также подчеркнул, что западные страны должны «как можно скорее стать независимее от поставок российских энергоносителей».

Касаемо вопроса о вступлении Украины в Евросоюз Шольц ответил, что страна уже «является частью европейской семьи», однако для неё действуют одинаковые условия вступления в ЕС, что и для других кандидатов.

Накануне Шольц выступил против «диктата мира со стороны России». Он предупредил, что страны Запада и Украина не согласятся на условия окончания конфликта, если они будут навязаны со стороны Москвы.