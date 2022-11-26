Шольц рассказал об особенностях переговоров с Путиным Шольц: Путин во время переговоров чередует немецкий и русский языки

Фото: Annette Riedl/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью изданию Focus, что президент России Владимир Путин в ходе переговоров с официальными лицами ФРГ ведет беседу как на русском, так и на немецком языках. Сам же Шольц, по его признанию, имеет ограниченные знания в области русского языка. Он также отметил, что в последний раз стороны разговаривали в сентябре.

Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены восьмичасовым курсом обучения, — отметил немецкий канцлер.

Журналисты также спросили у Шольца, с кем ему труднее переносить молчание во время переговоров — с Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином. Канцлер ответил, что в таких разговорах нет времени для тишины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказывал, как Путин поддерживает знание иностранных языков на высоком уровне. По словам представителя Кремля, глава государства регулярно смотрит зарубежные каналы, а также несколько раз в неделю посещает короткие занятия по английскому языку.

В июне прошлого года Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны на немецком языке. Песков объяснил, что для Германии эта тема очень важна, так как страна первой оказалась жертвой нацизма, а в «Германии все говорят на немецком языке».