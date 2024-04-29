Шедевр Леонардо да Винчи хотят отправить в подвал в угоду публике Telegraph: шедевр «Мона Лиза» могут отправить в подвал из-за недовольной публики

Фото: Sabine Glaubitz/dpa/Global Look Press

Одна из самых знаменитых работ Леонардо да Винчи «Мона Лиза» может исчезнуть с привычного места во французском Лувре, сообщает The Telegraph. Руководство музея хочет отправить картину в подземное помещение из-за недовольства посетителей.

Перемещение «Моны Лизы» в отдельную комнату могло бы положить конец общественному разочарованию, — сказал директор Лувра Лоранс де Карс.

Как пишет газета со ссылкой на общественные опросы, публика испытывает разочарование, увидев шедевр. При этом посетители недовольны тем, что им приходится пройти слишком большой и трудный путь для лицезрения «Моны Лизы». Куратор выставки итальянской живописи XVI века Винсент Делевен подтвердил, что для гостей музея картина может выглядеть как почтовая марка, так как находится на отдаленном расстоянии от посетителей.

Ранее Лувр получил сообщение с угрозами взорвать картину «Мона Лиза» и другие памятники искусства музея. Соответствующее письмо пришло через официальный сайт музея, форма обратной связи была заполнена на английском языке. Служба безопасности не обнаружила подозрительных предметов.

Также в Сети появилось видео, как экоактивисты в Лувре облили супом картину Леонардо да Винчи, которую защищает бронированное стекло. Они объясняли свои действия тем, что хотят продвигать право на здоровое и устойчивое питание.