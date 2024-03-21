В Париже угрожали взорвать «Мону Лизу» в Лувре Le Figaro: Лувр получил угрозы подрыва «Моны Лизы»

Фото: Andrea Ronchini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза»

Парижский Лувр получил сообщение с угрозами взорвать картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и другие памятники искусства музея, пишет газета Le Figaro. Соответствующее письмо пришло 17 марта через официальный сайт музея, форма обратной связи была заполнена на английском языке. Служба безопасности не обнаружила подозрительных предметов, началось расследование.

Мы готовы взорвать «Мону Лизу» и многие другие шедевры. Предостережение: 100 кг C-4 могут нанести большой ущерб, — приводит газета содержание сообщения.

В январе в Сети появилось видео, как экоактивисты в музее Лувр в Париже облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза»), которую защищает бронированное стекло. Они оправдывают свои действия тем, что хотят продвигать право на здоровое и устойчивое питание.

В сентябре члены движения экоактивистов «Последнее поколение» (Letzte Generation) залили красной и оранжевой краской один из символов Берлина — Бранденбургские ворота. Таким образом активисты выразили свой протест против использования ископаемых источников энергии. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек.

Ранее сотрудники полиции задержали в лондонской Национальной галерее двух активистов экологического движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». До этого еще свыше 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы.