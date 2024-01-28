Появилось видео, как экоактивисты облили супом известнейшую работу да Винчи AFP: экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи «Джоконда»

Фото: Eibner-Pressefoto/imago stock&people/Global Look Press

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда»

Появилось видео, как экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи «Джоконда» («Мона Лиза») в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло, передает агентство AFP. Они оправдывают свои действия тем, что хотят продвигать право на здоровое и устойчивое питание.

В воскресенье утром два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание», — передает агентство.

В сентябре члены движения экоактивистов «Последнее поколение» (Letzte Generation) залили красной и оранжевой краской один из символов Берлина — Бранденбургские ворота. Таким образом активисты выразили свой протест против использования ископаемых источников энергии. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 13 человек.

Ранее сотрудники полиции задержали в лондонской Национальной галерее двух активистов экологического движения Just Stop Oil, которые повредили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». До этого еще свыше 40 представителей движения были задержаны во время марша в центре британской столицы.