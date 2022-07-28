Северо-западная часть Черного моря перешла под контроль российского флота

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров»

Черноморский флот (ЧФ) России взял под контроль северо-западную часть Черного моря, завоевав господство в Азовском море во время спецоперации на Украине. По словам командующего ЧФ Игоря Осипова, боевые суда и самолеты продолжают наносить удары дальнобойными высокоточными ракетами по значимым объектам военной инфраструктуры ВСУ, пишет «Интерфакс». Он уточнил, что российская флотилия оказывает поддержку наступлению российских пехотинцев.

Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря. Корабли и авиация флота ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожают критически важные объекты врага, поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск, — заявил Осипов в поздравлении с днем ВМФ России.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одесскому порту. По его словам, это было сделано с целью уничтожения противокорабельных ракет Harpoon, находящихся в морской гавани.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в свою очередь сообщил, что удары сильно обеспокоили Анкару, поскольку сообщения о них поступили вскоре после заключения соглашения по вывозу зерна с Украины между ООН, Турцией, Россией и Киевом. Согласно договору, Москва не должна открывать огонь по судам с продовольствием в течение 120 дней.