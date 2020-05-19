Сербия приняла первый коммерческий авиарейс после снятия ограничений

Сербия с 21 мая возобновляет регулярные пассажирские авиарейсы. Однако аэропорт Белграда «Никола Тесла» уже принял первый коммерческий рейс.
Об этом РИА Новости
Руководство аэропорта Белграда в связи с угрозой распространения коронавируса будет уделять повышенное внимание чистке и дезинфекции терминалов, делая особый акцент на элементах интерьера, к которым прикасаются люди. В ручной клади пассажирам разрешат провозить ручное негорючее дезинфицирущее средство в ёмкости объёмом не более 0,5 литра.
Глава сербского МИД Ивица Дачич 19 мая объявил, что власти страны снимают ограничения в соответствии с рекомендациями кризисного штаба. С 1 июня Сербия откроет границы с соседними странами.
Как писал NEWS.ru, 17 мая сербский Минздрав зафиксировал двукратное увеличение числа заразившихся коронавирусом за сутки. Власти Сербии предупредили, что в случае возобновления роста заболеваемости жёсткие ограничительные меры могут быть введены повторно.
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