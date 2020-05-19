Сербия приняла первый коммерческий авиарейс после снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/c31a0bc8-99d7-11ea-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сербия с 21 мая возобновляет регулярные пассажирские авиарейсы. Однако аэропорт Белграда «Никола Тесла» уже принял первый коммерческий рейс.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе воздушной гавани. 18 мая в Белград прибыл из Лондона лайнер лоукостера Wizz Air. На борту было около 100 пассажиров. С 21 мая начнёт осуществлять рейсы компания Air Serbia. Первые самолёты отправятся в Вену, Лондон, Франкфурт и Цюрих.

Руководство аэропорта Белграда в связи с угрозой распространения коронавируса будет уделять повышенное внимание чистке и дезинфекции терминалов, делая особый акцент на элементах интерьера, к которым прикасаются люди. В ручной клади пассажирам разрешат провозить ручное негорючее дезинфицирущее средство в ёмкости объёмом не более 0,5 литра.

Глава сербского МИД Ивица Дачич 19 мая объявил, что власти страны снимают ограничения в соответствии с рекомендациями кризисного штаба. С 1 июня Сербия откроет границы с соседними странами.

Как писал NEWS.ru, 17 мая сербский Минздрав зафиксировал двукратное увеличение числа заразившихся коронавирусом за сутки. Власти Сербии предупредили, что в случае возобновления роста заболеваемости жёсткие ограничительные меры могут быть введены повторно.