СБУ проводит обыски в церковных объектах трех областей Украины СБУ проводит обыски в церковных объектах в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях

Фото: president.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные мероприятия на территории девяти объектов Украинской православной церкви (УПЦ) в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, следует из ведомственного пресс-релиза, размещенного в Telegram. Отмечается, что к работе СБУ подключены Национальная полиция и Национальная гвардия, а цель мероприятий — противодействие «подрывной деятельности российских спецслужб».

Проводятся контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях, — говорится в сообщении.

Речь идет о Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии в Закарпатье, Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре (Житомир), ските Свято-Анастасиевского монастыря (Житомирский район), ските в честь Иверской иконы Божией Матери Чоповичского женского ставропигиального монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери (Житомирский район), Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме (все в Ровенской области).

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