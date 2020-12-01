Сбивший пешеходов в Германии водитель был пьян

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Водитель, сбивший пешеходов в городе Трир в Германии, бы в состоянии алкогольного опьянения, заявил прокурор города Петер Фрицен на пресс-конференции.

Подозреваемый находился под воздействием алкоголя, — отметил он.

По его словам, анализы показали, что в крови нарушителя содержится 1,4 промилле алкоголя. Кроме того, есть свидетельства, из которых можно сделать вывод о психическом заболевании мужчины. Недавно его осматривал врач от министерства здравоохранения, передаёт ТАСС.

Инцидент произошёл днём 1 декабря. В результате ЧП погибли четыре человека, среди которых есть ребёнок. Кроме того, как минимум 10 человек пострадали. 51-летний шофёр является гражданином Германии.

В Трир направились премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер и глава земельного МВД Роджер Левенц.

Ранее NEWS.ru писал, что в местной полиции подтвердили задержание виновника происшествия. Найдена также его машина.