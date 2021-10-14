СБ Украины внесла Пелагею в чёрный список

Служба безопасности Украины включила российскую певицу Пелагею в список лиц, которым запрещён въезд на Украину. Причиной запрета стало участие артистки в «Летнем кубке чемпионов» КВН, который прошёл в Крыму, пишет MK.RU.
По состоянию на сегодня действует решение о запрете въезда в Украину гражданке РФ Телегиной П. С., — говорится в сообщении СБУ.
Помимо Пелагеи членами жюри «Летнего кубка» также были ведущий Валдис Пельш, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и белорусский комик Вадим Галыгин.
Сейчас актуальный чёрный список российских артистов на сайте Министерства культуры Украины насчитывает 206 человек.
Ранее украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что хочет, чтобы Владимир Зеленский ввёл полный запрет на гастроли российских артистов, а также добился удаления их из Apple Music. Как отметил он в петиции к президенту, для него «дико и бесчестно, что на восьмом году войны на Украине не запрещены гастроли российских артистов». Петиция набрала свыше 25 тысяч голосов. Теперь её должен рассмотреть глава государства.