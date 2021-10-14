СБ Украины внесла Пелагею в чёрный список

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В Испании всё ещё не решён и актуален каталонский вопрос. Эту проблему можно решить, если в стране откажутся от монархической формы правления. Об этом рассказал политолог Александр Чичин, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

Он отметил, что Мадрид использует экономические рычаги давления на Каталонию, пытаясь всячески затянуть регион в кооперацию с другими областями страны. В рамках государственных программ реализуются планы, в которых Барселона выступает...