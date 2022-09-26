Санду: желающих участвовать в действиях на Украине лишат гражданства

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Высший совет безопасности Молдавии выдал рекомендацию лишать гражданства жителей страны, которые будут участвовать в событиях на Украине на стороне России, заявила на брифинге президент республики Майя Санду. Кроме того, она сообщила о возможном ужесточении наказания для тех, кто решит стать наемником в этом конфликте, передает РИА Новости.

Мы рассматриваем возможность отзыва гражданства у граждан, которые обладают только гражданством Молдавии и будут выступать <...> на стороне агрессора, — заявила Санду.

Президент пояснила, что в первую очередь рассматривается возможность отзыва гражданства у соотечественников, которые обладают российским и молдавским подданством. Глава государства предупредила также о риске мобилизации граждан в восточных районах республики.

Она также уточнила, что МИД Молдавии проведет консультации с коллегами в Москве, чтобы исключить возможность мобилизации молдавских граждан, проживающих в России. Также министерство примет меры по поддержке граждан Молдавии, которые хотят вернуться домой из России.

Между тем на улицах Кишинева проходят массовые протесты с требованием отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент: оппозиция Молдавии обвиняет руководство страны в нежелании пойти на переговоры с РФ о более выгодных ценах на газ. Однако, по словам политолога Андрея Суздальцева, президент и премьер-министр Молдавии не собираются идти на уступки оппозиции. Кроме этого, если даже Санду предпримет попытку диалога с Россией, она и дальше будет проявлять солидарность с Западом по поводу ситуации на Украине.