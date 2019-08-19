Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.
По данным
Хютти обвиняется в 13 преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. С 2016 года она включена в список 10 самых разыскиваемых преступников.
KRP: Svetlana Hytti pakeni poliisia lähes 20 vuotta jäi kiinni Puolan lentokentältä eri henkilöllisyydellä | Iltalehti— Jari -Antero von Mäkinen (@vonjari)
https://t.co/ZgrSUK7esk August 19, 2019
Ранее News.ru писал о том, что бразильского бизнесмена Эйке Батисту отпустили из-под стражи, куда он был помещён после повторного ареста в четверг.