https://static.news.ru/photo/03d9deae-c297-11e9-b4d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tong Shuai/Xinhua/Global Look Press

Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.

По данным MTV Uutiset , задержание совершили сотрудники Интерпола. Сейчас россиянку уже передали властям Финляндии.

Хютти обвиняется в 13 преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. С 2016 года она включена в список 10 самых разыскиваемых преступников.

KRP: Svetlana Hytti pakeni poliisia lähes 20 vuotta jäi kiinni Puolan lentokentältä eri henkilöllisyydellä | Iltalehti https://t.co/ZgrSUK7esk — Jari -Antero von Mäkinen (@vonjari) August 19, 2019

Ранее News.ru писал о том, что бразильского бизнесмена Эйке Батисту отпустили из-под стражи, куда он был помещён после повторного ареста в четверг.