Фото: Tong Shuai/Xinhua/Global Look Press

Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.

По данным MTV Uutiset, задержание совершили сотрудники Интерпола. Сейчас россиянку уже передали властям Финляндии.

Хютти обвиняется в 13 преступлениях, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. С 2016 года она включена в список 10 самых разыскиваемых преступников.

Ранее News.ru писал о том, что бразильского бизнесмена Эйке Батисту отпустили из-под стражи, куда он был помещён после повторного ареста в четверг.

 

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