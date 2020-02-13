Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку со своего поста. Ожидается, что преемником министра станет его заместитель Риши Сунак.
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По данным правительства Великобритании, новым министром финансов назначен Риши Сунак.
Ранее NEWS.ru писал, что 1 февраля Британия отпраздновала выход из Евросоюза, которого ждала более трёх лет. Борис Джонсон назвал это событие «необычайным поворотным моментом в жизни страны». В свою очередь Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет.
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