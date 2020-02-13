https://static.news.ru/photo/bf58ae74-4e5d-11ea-997d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Pinney/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку со своего поста. Ожидается, что преемником министра станет его заместитель Риши Сунак.

Как сообщает Sky News, Джавид подал в отставку на фоне противостояния с главным советником премьер-министра Домиником Каммингсом.

По данным правительства Великобритании, новым министром финансов назначен Риши Сунак.

Ранее NEWS.ru писал, что 1 февраля Британия отпраздновала выход из Евросоюза, которого ждала более трёх лет. Борис Джонсон назвал это событие «необычайным поворотным моментом в жизни страны». В свою очередь Евросоюз выразил сожаление по поводу выхода Британии, которая состояла в ЕС 47 лет.