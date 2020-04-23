Европа

Саакашвили согласился занять пост заместителя премьера Украины

11:46, 24 апреля 2020 114
Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины.

По словам политика, президент Украины поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике страны сложилась «катастрофическая ситуация».

Как передаёт ТАСС, Саакашвили займёт пост заместителя премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

Ранее Саакашвили сообщал, что не будет конфликтовать с главой украинского МВД Арсеном Аваковым, если войдёт в состав правительства Украины, писал NEWS.ru.

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