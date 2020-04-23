Саакашвили согласился занять пост заместителя премьера Украины

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Решение о том, когда переболевший коронавирусом Борис Джонсон вернётся к работе премьер-министром Великобритании, пока не принято. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.

Член кабмина выразил уверенность, что к исполнению обязанностей политик приступит сразу же, как разрешат врачи. Я разговаривал с премьер-министром вчера — он в хорошей форме, — заявил глава Минздрава Sky...