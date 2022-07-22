«Русская весна»: Польша разместит новые гарнизоны у границ с Белоруссией «Русская весна»: Польша планирует разместить новые гарнизоны у границы с Белоруссией

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej/flickr.com

Министерство национальной обороны Польши планирует создать новые военные гарнизоны и расширить военную инфраструктуру у границы с Белоруссией, пишет портал «Русская весна». По его данным, по всей стране будут действовать 106 военных гарнизонов, в том числе два новых — Бяла-Подляска и Катовице, соответствующий проект постановления уже вынесен на межведомственные консультации.

Согласно внесенным предположениям, новый Бяла-Подляский гарнизон будет включать город Бяла-Подляска и повет непосредственно у белорусской границы. В обосновании указано, что создание нового гарнизона вызвано увеличением численности войск в регионе. В сферу ответственности начальника другого создаваемого гарнизона Катовице будут входить населенные пункты Хожув, Домброва-Гурнича, Явожно, Катовице, Мысловице, Руда-Слёнска, Сосновец, Свентохловице и Тыхы. В Минобороны подчеркивают, что создание нового гарнизона в Верхней Силезии позволит должным образом представить там Войско Польское.

Таким образом, мы видим, что усилия военно-политического руководства Польши направлены на увеличение численности национальной армии и расширение военной инфраструктуры непосредственно у границы с Белоруссией, — пишет издание.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Запад разрабатывает стратегические планы нападения на Россию, согласно которым главными направлениями удара должны стать Украина и Белоруссия. Он также заявил, что Запад приближает мир к пропасти большой войны, увеличивая военную силу для сохранения своей гегемонии в мире.