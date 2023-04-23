Румынский сенатор выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента

Фото: senat.ro

Диана Шошоакэ

Румынский сенатор Диана Шошоакэ заявила с трибуны «Слава Москве» в ответ на обвинения в том, что ее ноутбук связан с Россией, пишет издание Ziare. По ее словам, компьютер принадлежит сенату, вход в систему осуществляется при помощи Wi-Fi, а VPN — из Москвы

Учитывая, что ноутбук принадлежит сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi палаты депутатов, это означает, что эта палата находится на прямой связи с [Россией], <...> а VPN — из Москвы. Так что сенат предал. <...> Да? Слава Москве, — заявила Шошоакэ.

Ранее парламентарий представила законопроект, согласно которому парламент должен принять решение об объединении с Молдавией. Шошоакэ также зарегистрировала в сенате проект, предполагающий разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части территорий постсоветской республики.

В ответ на это МИД Украины заявил, что инициирует введение рестрикций против депутата. Шошоакэ включили в базу данных «Миротворца». Сама сенатор заявила, что получила смертельные угрозы от МИД Украины из-за своей инициативы.