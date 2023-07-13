Румыния занялась модернизацией дорог под танки Abrams

Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

Румыния занялась модернизацией своей автодорожной сети, чтобы обеспечить передвижение тяжелой техники, в том числе танков массой более 60 тонн, таких как Abrams, сообщает EADaily со ссылкой на заявление экс-командующего Сил специальных операций Румынии, бригадного генерала Мариуса Крэчуна. По информации издания, высокопоставленный военный рассказал об этом после состоявшегося саммита НАТО в Вильнюсе.

Когда мы создавали инфраструктуру в Румынии 50−70 лет назад, у нас не было таких танков. <...> Все, что строится сейчас, строится для того, чтобы обеспечить передвижение тяжелой техники, в том числе танков массой более 60 тонн, таких как Abrams, — отметил Крэчун.

Он напомнил, что в ходе последних ежегодных учений НАТО возникли проблемы при переброске с Запада на полигоны в Румынии колесных сил, в том числе и железнодорожных, а новые автомагистрали призваны облегчить маневрирование.

Издание уточняет, что Бухарест закупил 54 единицы танков Abrams, а в будущем намерен довести их число до 300.

Между тем, по сообщению издания, министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну пообещал, что его страна и Молдавия будут еще теснее сотрудничать в дорожной сфере. В частности, в планах — строительство четырех «европейских» дорог, а также продление «шоссе объединения» до Кишинева и Одессы. Европейский банк реконструкции и развития выделяет на эти цели 100 млн евро. Также планируется установка «европейской» колеи вместо так называемой советской на участке железной дороги, связывающем Кишинев и Бухарест, что позволит поездам не менять колеса на границе.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что НАТО необходимо принять региональные оборонные планы для эффективной борьбы с основными угрозами. Ими румынский лидер назвал Россию и терроризм.