Российская артиллерия остановила ВСУ на заходе в Кременную

Фото: МО РФ

Бойцы ВСУ попытались войти на территорию Кременной, написал в Telegram-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов. Журналист утверждает, что украинские силы были остановлены российской артиллерией. Прежде он сообщал о бесплодной попытке ВСУ провести атаку на левом берегу Ингульца и занять село Давыдов Брод.

ВСУ пытались подойти к Кременной со стороны села Терны, но были остановлены нашей артиллерией, — заявил Пегов.

Также он анонсировал обнародование подробностей происходящего на полях боевых действия.

Ранее военкор рассказывал, что союзные силы с ВС РФ сейчас к северу от Горловки наступают на поселок Зайцево, а на юге штурмуют Нью-Йорк.

Также он пытался спрогнозировать действия ВСУ после взятия Лимана. Пегов предположил, что украинцы предпримут наступление в направлении Кременной вдоль автодороги, чтобы избежать лесных массивов и водных преград.

ВС РФ ушли из Лимана в субботу, 1 октября. Информацию подтвердил официальный представитель РФ Игорь Конашенков. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной города. По его мнению, Лапина следует разжаловать в рядовые и с автоматом в руках отправить на передовую «смывать кровью свой позор».