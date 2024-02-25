В подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, прозвучало не менее трех взрывов.
Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье слышны взрывы (на данный момент прозвучало не менее трех), — написал он.
Также Владимир Рогов отметил, что ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, слышна работа украинских систем ПВО. Последние, по его словам, представляют наибольшую опасность для мирных жителей. Общественник призвал жителей города укрыться в безопасных местах и обещал позже предоставить подробности.
Ранее стало известно о повреждении инфраструктурного объекта в Хмельницкой области Украины, сообщил мэр города Хмельницкого Александр Симчишин. Градоначальник также отметил, что перед этим работала украинская ПВО.
Также ранее Киевская областная военная администрация заявила о работе ПВО, а жителей предупредили о рисках появления беспилотников. Воздушная тревога при этом была объявлена в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях страны.