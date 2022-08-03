РИА Новости: СБУ боролась с желающими получить гражданство России РИА Новости: СБУ заказывала статьи в СМИ для борьбы с ростом числа получений гражданства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паспорт гражданина РФ

Отделение Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области занималось антипропагандой получения российского гражданства среди жителей региона, передаёт РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства секретные документы. Из последних следует, что старший оперуполномоченный УСБУ в регионе Михаил Лихтей считал паспорт РФ угрозой территориальной целостности Украины и стал инициатором заказного материала об этом в СМИ.

Как пишет агентство, в 2019 году спецслужбы зафиксировали рост числа получения украинцами российского гражданства. Лихтей якобы связался с агентом «Типо» и опубликовал в интернет-издании «ШоТам.in.ua» материал, где получение гражданства России объявлялось угрозой нацбезопасности.

Лихтей с помощью агента «Типо» опубликовал в украинском интернет-издании «ШоТам.in.ua» статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам представлялся как «фактор, который на данном этапе несёт значительную угрозу национальной безопасности Украины и используется соседней страной для раскола украинской нации», — говорится в сообщении.

Согласно приложенному рапорту Лихтея, некоторых украинцев запугивали уголовной ответственностью. В документе говорится, что «в наиболее опасных случаях» обладателям российских паспортов инкриминировали статью 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны).

Ранее сообщалось, что херсонская СБУ заказала новостной материал против крымских татар. Агентство указывало на то, что спецслужбы подготовили и опубликовали в СМИ статью, призванную уменьшить влияние лидеров так называемого меджлиса крымско-татарского народа (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).