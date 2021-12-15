РФ не упоминается в декларации саммита «Восточного партнёрства»

Итоговое заявление состоявшейся встречи глав государств ЕС и стран «Восточного партнёрства» не содержит упоминаний о санкциях против РФ или о какой-либо «агрессии РФ». Более того, в 24-страничном документе вообще не встречается упоминание России, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что в декларации извещается о не проведении в 2022 году встречи глав государств данной программы, следующий саммит намечен лишь на 2023 год.

Европейский союз остаётся привержен своей поддержке территориальной целостности всех государств в их международно-признанных границах, — подчёркивается в документе.

Это единственная фраза, которая может иметь отношение к России, учитывая, что Запад утверждает о якобы готовящейся Москвой «военной агрессии» против Украины.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза и стран «Восточного партнёрства» обсудили общую обеспокоенность по поводу ситуации у границ Украины, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, на встрече в Брюсселе они призвали Россию отказаться от эскалации напряжённости. Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа «твёрдо отреагирует» на любую агрессию в отношении Киева и в этом не может быть сомнений.