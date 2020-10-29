Макрон выехал в кризисный центр МВД после теракта в Ницце

https://static.news.ru/photo/56f612bc-19c9-11eb-82a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр: nicematinphoto/Twitter

Президент Франции Эммануэль Макрон срочно выехал в кризисный центр МВД после теракта, который произошёл в соборе Богоматери в Ницце.

Как сообщил мэр города Кристиан Эстрози, жертвами атаки стали три человека. Градоначальник назвал произошедшее терактом. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви.

По данным Reuters, одной из жертв стала женщина, которой нападавший отрезал голову. К расследованию преступления подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала произошедшее «войной» и подвергла критике действия правительства.

Я не знаю, сколько терактов потребуется правительству, чтобы осознать, что нам нужно законодательство, чтобы отреагировать на войну, которая ведётся против нас, — заявила Марин Ле Пен.

Как писал NEWS.ru, ранее выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции школьного учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе, рассказывая о свободе слова. Напавший был убит полицией. Власти страны назвали произошедшее терактом.