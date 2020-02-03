https://static.news.ru/photo/6d7caa22-468a-11ea-87d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исследование показало, что рейтинг доверия жителей Украины к президенту страны Владимиру Зеленскому снизился до 49,4%.

Опрос провели «Центр социального мониторинга» и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко в конце января. 20,5% его участников заявили, что совершенно не доверяют действующему главе государства, 18,8% сообщили, что скорее не доверяют, 28,7% — скорее доверяют и лишь 20,7% респондентов выразили абсолютное доверие Зеленскому. Ещё 11,3% затруднились с ответом.

В ходе исследования были опрошены 2003 человека. Все участники опроса, проведённого по всей стране, — совершеннолетние украинцы, передаёт « Интерфакс-Украина ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Украина может развалиться на пять отдельных государств, считает бывший глава Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, ряд руководителей регионов страны готовят почву для этого. Например, создали частные армии.