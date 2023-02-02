«РБК-Украина»: Киеву отдали тела 150 бойцов «Азова»

«РБК-Украина» сообщает, что в ходе обмена телами военных с российской стороной Киев получил 150 тел бойцов батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам авторов публикации, этот обмен телами стал одним из крупнейших за все время проведение военной операции. Минобороны России эту информацию не подтверждало.

Украина провела один из самых больших обменов телами. Патронатная служба «Азова» сообщает, что удалось вернуть около 150 павших защитников. Тела отправят на экспертизу, чтобы идентифицировать по жетонам, татуировкам и другим сохраненным признакам, — говорится в сообщении агентства.

11 октября Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины сообщило, что в рамках обмена c Москвой Киев получил 62 тела погибших украинских военных, в том числе пленных бойцов, которые находились в колонии в Еленовке. Переговоры были сверхтяжелыми, говорится в сообщении. Российская сторона данную информацию не комментировала.

4 июня Россия и Украина также обменялись телами погибших военных в формате «160 на 160». Военный корреспондент Ирина Куксенкова сообщила, что обмен произошел на линии соприкосновения в Запорожской области.