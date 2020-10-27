Разведка Швейцарии заявила об успехах России во внешней политике

https://static.news.ru/photo/332c1742-1883-11eb-a09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия добилась успехов во внешней политике, при этом курс страны в области безопасности также не пострадал из-за потрясений, связанных с пандемией COVID-19. Об этом говорится в аналитическом докладе по проблемам безопасности, публикуемом ежегодно Федеральной службой разведки (SRC) Швейцарии.

Российская политика в сфере безопасности в общем и целом выдержала удар, вызванный пандемией COVID-19, — приводит ТАСС выдержку из доклада.

По мнению швейцарских экспертов, российское руководство обладает «исключительной стабильностью в персональном плане и взглядах на мир» и контролирует поступающие в страну финансовые потоки для укрепления устойчивости системы и ослабления шоков от влияния из-за границы.

Специалисты также пришли к выводу, что политика Москвы фактически «остановила расширение границ НАТО и Евросоюза на восток».

Россия продолжает следовать своей цели действовать на равной ноге с США в контексте многополярного мирового порядка, а также установления и укрепления своей сферы влияния в рамках этого порядка, — говорится в тексте исследования.

По мнению экспертов, Москва продолжит действия по стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, так как политическая обстановка в этих регионах напрямую влияет на уровень террористической угрозы внутри России.

Ранее в Германии прокомментировали призывы президента России Владимира Путина об установке моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщал NEWS.ru. По мнению представителей МИД ФРГ, «Россия сама вышла из ДРСМД», поэтому призывы Путина ввести мораторий не могут вызывать доверия.