Раскрыто истинное отношение к Зеленскому в подразделениях ВСУ Военэксперт Шурыгин заявил, что ВСУ перестали подчиняться Зеленскому

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Владимир Зеленский

Подразделения украинской армии не подчиняются властям страны, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, ВСУ представляют собой большую банду, которая воюет «на свой страх и риск». Он также отметил, что срыв пасхального перемирия в зоне СВО с украинской стороны не вызывает удивления.

ВСУ является высокоорганизованной военной бандой. Там огромное количество людей, которые не подчиняются никому и воюют на собственный страх и риск. И президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на красивую должность верховного главнокомандующего, на самом деле не командует никем. Так что нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ неудивительно, — заявил Шурыгин.

По его мнению, руководство украинской армией осуществляется специальной инициативной группой из британских и американских специалистов, которая находится в Германии. Шурыгин уверен, что генштаб ВСУ также подчиняется этой структуре. В то же время подразделения войск сильно разрознены — каждый воюет как хочет, добавил собеседник.

Ранее военный эксперт Борис Рожин также связал срыв пасхального перемирия украинской стороной с действиями Запада. По его словам, Киев выполняет приказы своих зарубежных партнеров, которые не заинтересованы в завершении конфликта.

В Министерстве обороны России заявили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители. В МО также рассказали, что подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в ДНР, все атаки были отражены.