Названа истинная причина срыва пасхального перемирия Украиной Военэксперт Рожин связал срыв пасхального перемирия Украиной с действиями Запада

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ВС Украины

Украинские войска нарушали пасхальное перемирие, объявленное Россией, поскольку Киев действует по указке западных стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Борис Рожин. По его словам, зарубежные партнеры Украины не хотят завершения конфликта.

Украина является инструментом Запада, который не заинтересован в завершении войны. Поэтому ожидаемо, что ВСУ нарушали перемирие — это происходило и после подписания Минских соглашений в 2015 году. Киеву не важно, что он себя таким образом дискредитирует: Запад закрывает глаза на его преступления, — заявил аналитик.

Рожин считает, что нарушения перемирия происходили на разных уровнях украинской армии. Ответственность за срыв несут как те подразделения, которые лояльны президенту страны Владимиру Зеленскому, так и формирования наемников из западных стран, уверен эксперт.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители. В МО также рассказали, что подразделения ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в ДНР, все атаки были отражены.