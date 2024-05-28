Раскрыта возможная причина сбрасывания трупов бойцов ВСУ в подвал в Крынках Дандыкин: ВСУ сбросили трупы бойцов в подвал в Крынках, чтобы не платить семьям

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Вооруженные силы Украины сбросили трупы бойцов в подвал в Крынках, чтобы не платить семьям погибших, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что, если отдавать тела военнослужащих их родственникам, необходимо соблюсти много условий, в том числе нужно, чтобы солдаты были в полной форме.

Если отдавать тела погибших родственникам, необходимо будет соблюсти много условий. Нужно, чтобы солдаты были в полной форме, в одежде. Это надо будет платить родственникам погибших. Речь идет о больших суммах, нескольких сотнях тысяч евро, — пояснил эксперт.

Дандыкин уточнил, что сейчас все эти солдаты числятся без вести пропавшими. По его словам, документы погибших бойцов могли забрать. Как отметил эксперт, это уже не первый случай, когда ВСУ так поступают со своими солдатами.

Они считаются без вести пропавшими. Документы у них забрали, тела остались. Может, кто-то и получил за них деньги. Это уже не первый случай, когда ВСУ оставляют трупы, а наши их хоронят. Конкретно этот случай, я думаю, связан с деньгами и выплатами, — заключил эксперт.

Российские военные ранее нашли в подвале одного из домов в селе Крынки на левом берегу Днепра тела бойцов ВСУ. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, украинские солдаты были полностью выбиты из населенного пункта.