В Херсонской области найден подвал с мертвыми бойцами ВСУ Сальдо: ВС РФ нашли подвал с телами бойцов ВСУ в селе Крынки Херсонской области

Фото: МО Украины

Российские военные нашли в подвале одного из домов в селе Крынки на левом берегу Днепра тела бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинские солдаты были полностью выбиты из населенного пункта.

Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых «морских пехотинцев», — следует из текста сообщения.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ информировала, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом. Российские бойцы также атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе Стельмаховки ЛНР, обратили внимание представители ведомства.

Кроме того, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что более 70 бойцов армии Украины сдались в российский плен в ходе боев за село Берестовое. Потери ВСУ в боях за населенный пункт превысили 1,5 тысячи человек, добавил политик. Успехи под Берестовым позволяют группировкам «Север» и «Запад» взять в кольцо населенные пункты с укрепрайонами украинской армии, констатировал он.