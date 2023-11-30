Стало известно о реакции Латвии на просьбу рассказать о судьбе россиян В Латвии не ответили посольству РФ о судьбе проживающих в стране россиян

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Власти Латвии оставили без ответа просьбы посольства РФ дать разъяснения о судьбе россиян, которые не смогли сдать экзамен по латышскому языку к назначенному сроку, сообщил ТАСС временный поверенный в делах РФ в балтийской республике Олег Зыков. Дипломат напомнил, что 30 ноября вступает в силу положение о высылке граждан РФ, которые не подтвердили владение языком.

Без ответа остаются многочисленные попытки посольства добиться от латвийской стороны внятных разъяснений относительно дальнейшей судьбы россиян, в одночасье ставших «неугодными» для государства, на благо которого они трудились десятилетиями и отдали ему лучшие годы своей жизни, — сказал он.

Зыков отметил, что российская сторона усматривает целенаправленную линию на сведение счетов с россиянами, которые в силу тех или иных обстоятельств сделали выбор в пользу паспорта РФ. По его словам, из-за отсутствия реакции со стороны латвийских властей многие люди пребывают в неведении о своей дальнейшей судьбе в этой стране.

Если ситуация продолжит и далее деградировать и латвийские власти не предпримут действенных шагов по ее выправлению, то без преувеличения все это можно будет охарактеризовать как геноцид — угнетение группы лиц по национальному признаку, — добавил дипломат.

Ранее сообщалось, что Латвия в настоящее время не планирует полное закрытие границы с Россией и Белоруссией, как это сделала Финляндия. По словам главы МВД республики Рихарда Козловскиса, ответственные инстанции Латвии внимательно следят за динамикой потоков нелегальной миграции.