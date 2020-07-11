Пятый день протестов в Белграде начался с исполнения песен о Косово

https://static.news.ru/photo/31fc7248-c3ad-11ea-8bba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babic/Global Look Press

В Белграде продолжаются акции протеста против решения властей ужесточить меры из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Пятый день несогласованных акций начался с шествия хоругвеносцев и исполнения песен о Косово и Метохии.

Шествие провели сторонники бывшего монаха Антония, который стал активным участником протестов. На площади у парламента страны было намного больше людей, чем в другие дни.

По данным РИА Новости, обстановка на площади мирная, протестующие распевают песни о Косово и православной церкви. Среди участников несогласованной акции есть родители с детьми.

Более напряжённой ситуация была в ночь с субботы на воскресенье, когда протестующие вступили в противостояние с полицией. Они забросали силовиков кусками тротуарной плитки и брусчаткой, разобрав ограждение у ступеней заксобрания. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали не менее 20 человек.

Накануне директор полиции Сербии Владимир Ребич заявил, что травмы получили 14 силовиков. Общее число пострадавших полицейских равняется 130. Ребич подчеркнул, что стражи порядка действуют сдержанно. Каждый случай чрезмерного применения насилия будет расследован.

Независимое объединение журналистов Сербии сообщило, что несколько представителей СМИ пострадали во время беспорядков. После этого у офиса объединения журналистам раздавали жилетки и противогазы.

Как писал NEWS.ru, протестующие требуют смены состава кризисного штаба по борьбе с коронавирусом, а также заявляют о необходимости улучшения системы здравоохранения.

Волна протестов также прошла городах Чачак, Ниш, Кралево, Нови Сад и Суботица.

Ранее ряд западных СМИ сообщили об участии ЧВК Blackwater из США в протестах в Белграде. Они переросли в столкновения с полицией.