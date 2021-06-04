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Путин заявил, что Россия не обязана «кормить» Украину

16:34, 04 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин отреагировал на замечания о важности средств за транзит отечественного газа для Украины. Политик подчеркнул, что Москва не обязана всех «кормить». Трансляция велась на официальном сайте форума.

Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая  всех кормить, что ли? — заявил Путин.

Ранее президент заявил, что в стране необходимо продолжать приватизацию. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

Он подчеркнул, что доля государства в экономике в период кризиса неизбежно увеличивается.

Путин считает, что приватизация ради приватизации, как это было в 1990-х годах, неприемлема, она должна быть выгодна экономике и улучшать её структуру. Данный процесс, по словам национального лидера, должен проходить в условиях определённой конъюнктуры, «чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды».

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