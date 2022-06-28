Пушков ответил на слова Лиз Трасс о военной помощи Украине

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Украине необходимо оказывать всяческую военную помощь, избегая мирного урегулирования конфликта, так как оно предусматривает территориальные уступки. Сенатор Алексей Пушков в свою очередь подчеркнул, что для Европы нейтральный статус Украины будет иметь исключительно позитивные последствия, пишет «ПолитЭксперт».

Причем они могут стать еще серьезнее. Что же касается превращения Украины в страну с нейтральным статусом, то для Европы никаких негативных последствий это иметь не будет. Только позитивные, — заверил Пушков.

Сенатор также напомнил, что антироссийские санкции уже оказали негативное влияние на коллективный Запад. В частности, речь идет о проблемах в экономической и энергетической сферах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала опасения политиков Великобритании по поводу того, что РФ может развязать ядерную войну. По её словам, подобные разговоры являются удобной темой, призванной отвлечь внимание от внутриполитического краха британской монархии «в свете бесконечных заговоров, кризисов и просто коррупционных скандалов».