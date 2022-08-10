Пушилин сообщил об усилении ПВО вокруг изоляторов с пленными

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Следственный изолятор в Еленовке

В районах изоляторов, где содержатся украинские военнопленные, усилена группировка ПВО, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает «Интерфакс». Он отметил, что попытки атак на данные объекты фиксируются ежедневно.

Мы выявляем такие попытки [обстрелов] со стороны украинской армии, но принимаем все меры, чтобы этого не допустить. Усилены меры безопасности, повышена работа ПВО, — сказал Пушилин.

В конце июля ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки Донецкой Народной Республики. В результате погибли и получили ранения больше сотни украинских солдат. Травмы также получили восемь сотрудников учреждения.

Позднее ООН объявила о создании миссии для установления обстоятельств обстрела. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он рассчитывает, что в рамках данной программы Россия и Украина будут сотрудничать с представителями ООН. Чиновник подчеркнул, что в данный момент сотрудники организации разрабатывают условия работы миссии.