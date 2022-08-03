ООН создаст миссию для выяснения обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке Генсек ООН Гутерриш объявил о создании миссии ООН по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке

Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Еленовка. Следственный изолятор, где содержались сдавшиеся в плен участники батальона «Азов»

ООН объявила о создании миссии по установлению факта обстрела СИЗО в Еленовке, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, сообщает РИА Новости. Он рассчитывает, что в рамках данной программы Россия и Украина будут сотрудничать с представителями ООН. Гутерриш подчеркнул, что в данный момент сотрудники ООН разрабатывают условия работы этой миссии. Напомним, что обстрел изолятора в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, произошел 29 июля.

Я решил в рамках своих компетенций и власти создать миссию по установлению фактов. У меня нет права проводить криминальное расследование. В данный момент вырабатываются условия работы данной миссии, и о них будет сообщено правительствам РФ и Украины, — заявил Гутерриш.

Утром 29 июля замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил об обстреле СИЗО в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков позднее подтвердил, что ночью ВСУ нанесли удары по баракам, в результате которых погибли 50 пленных украинских бойцов, ранения получили еще 75 человек и восемь сотрудников следственного изолятора.

В свою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины отверг нанесение ракетного удара. На странице ведомства в Facebook (деятельность в России запрещена) было опубликовано заявление, что Москва намерена обвинить Киев в совершении военных преступлений, а также скрыть якобы имевшие место пытки и расстрелы пленных.