Против экс-президента Украины Кучмы открыли дело о госизмене

https://static.news.ru/photo/de7a4f9c-87de-11e9-b9e3-fa163e074e61_660.jpg Экс-президент Украины Леонид Кучма Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович рассказал, что генеральная прокуратура возбудила дело против бывшего главы государства Леонида Кучмы и главы офиса президента Андрея Ермака. Он опубликовал в Интернете фотографию соответствующего документа.

По его словам, дело расследуется по статье о государственной измене, передаёт RNS. Причиной стали их действия на переговорах в Минске.

СБУ наконец-то открыло уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске. Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии, указанные в моём обращении «отдельных представителей», — подчеркнул депутат.

14 апреля Служба безопасности Украины задержала своего высокопоставленного сотрудника — генерала Валерия Шайтанова, обвинив его в работе на ФСБ. Ему также вменяют подготовку покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева, который считается подозреваемым в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году, писал NEWS.ru.