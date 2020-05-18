Против экс-президента Украины Кучмы открыли дело о госизмене

Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович рассказал, что генеральная прокуратура возбудила дело против бывшего главы государства Леонида Кучмы и главы офиса президента Андрея Ермака. Он опубликовал в Интернете фотографию соответствующего документа.
По его словам, дело расследуется по статье о государственной измене,
СБУ наконец-то открыло уголовное производство по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске. Жаль, что СБУ стесняется прямо назвать фамилии, указанные в моём обращении «отдельных представителей», — подчеркнул депутат.
14 апреля Служба безопасности Украины задержала своего высокопоставленного сотрудника — генерала Валерия Шайтанова, обвинив его в работе на ФСБ. Ему также вменяют подготовку покушения на чеченского добровольца Адама Осмаева, который считается подозреваемым в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году, писал NEWS.ru.
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