«Проклятый гарнизон в Авдеевке»: эксперт обозначил главные цели ВС России Военный эксперт Баранец рассказал о ходе спецоперации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Военный обозреватель КП и полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru рассказал о ходе ведения спецоперации и назвал главные цели российских ВС на Украине. По словам эксперта, ВС РФ в последнее время полностью поменяли тактику. Вместо атаки в лоб, отмечает Баранец, российские подразделения производят атаки со всех возможных направлений, что ставит «в тупик» украинских генералов.

Мы сейчас полностью поменяли подход к ведению боевых действий. Наши вооруженные силы перестали проводить атаки в лоб. Мы атакуем со всех возможных направлений. Когда мы наступали на Лисичанск, то тогда украинские генералы были в шоке и не знали, что делать, так-как мы наступали с 9 направлений сразу, — отметил Баранец.

Текущей задачей для России и союзников является ликвидация отрядов ВСУ в Авдеевке, для того, чтобы не оставлять этот «мощный украинский плацдарм» в тылу и двигаться дальше, полагает Баранец.

Главное на данный момент ликвидировать Авдеевку, этот проклятый гарнизон. Потому, что если мы оставим, такой мощный плацдарм у себя в тылу, то нам начнут бить в спину. И именно по этой причине, можно сказать в данную минуту, вооруженные силы Российской Федерации приступили к решению этой проблемы, — сказал Баранец.

По оценкам обозревателя, у Украины на данный момент осталось около 200 тыс. «обстрелянных» военных, которые рассредоточены по всем участкам линии соприкосновения. Они охраняют Киев, Чернигов и Харьков, в то время как основная 70-тысячная группировка располагается в Донбассе в районе Краматорска. Баранец заявил, что если в течение ближайшего времени российские войска смогут окончательно решить «Славянско-Краматорский» вопрос, то это позволит исключить из строя треть сил Украины.

19 июля стало известно, что Вооруженные силы России и войска Донецкой и Луганской народных республик взяли под контроль село Старомайорское. Отмечается, что союзные силы освободили в общей сложности 254 населенных пункта.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее предположил, что ВС России продолжат наступать в направлении Славянска, Краматорска, Северска и Бахмута. Он отметил, что военные также могут двинуться в сторону Авдеевки и Марьинки, контроль над которыми позволит прекратить обстрелы Донецка и соседних городов.