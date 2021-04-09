СМИ: принца Филиппа могут перезахоронить

Тело мужа английской королевы принца Филиппа временно поместят в Королевское хранилище часовни Святого Георгия, но перезахоронят после смерти Елизаветы II.
Когда супруга покойного герцога Эдинбургского скончается, её похоронят в мемориальной часовне Георга VI. После этого тело принца перенесут туда же, где он будет похоронен рядом с женой,
Кроме того, титул герцога Эдинбургского, который принадлежал принцу Филиппу, будет временно передан принцу Чарльзу. Когда королева умрёт, титул передадут графу Уэссекскому Эдварду.
Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.
Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений, сообщал NEWS.ru.