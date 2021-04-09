СМИ: принца Филиппа могут перезахоронить

https://static.news.ru/photo/4526dda8-9a18-11eb-b234-96000091f725_660.jpg Фото: stefan zeitz via www.imago-image/Global Look Press

Тело мужа английской королевы принца Филиппа временно поместят в Королевское хранилище часовни Святого Георгия, но перезахоронят после смерти Елизаветы II.

Когда супруга покойного герцога Эдинбургского скончается, её похоронят в мемориальной часовне Георга VI. После этого тело принца перенесут туда же, где он будет похоронен рядом с женой, передаёт Mirror со ссылкой на источники.

Кроме того, титул герцога Эдинбургского, который принадлежал принцу Филиппу, будет временно передан принцу Чарльзу. Когда королева умрёт, титул передадут графу Уэссекскому Эдварду.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер 9 апреля на сотом году жизни. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. В связи с его кончиной в стране был объявлен национальный траур. Государственные флаги будут приспущены вплоть до похорон принца. Их дата пока не называется. В этот период не будут приниматься законы, поскольку овдовевшая королева отложит государственные дела.

Уход Филиппа из жизни пришёлся на непростой период в истории британской монархии, пострадавшей от череды скандалов и разоблачений, сообщал NEWS.ru.