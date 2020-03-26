https://static.news.ru/photo/0d4d1b0a-6f43-11ea-8fa0-fa163e074e61_660.jpg Принц Чарльз Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании удивились, узнав, что принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализ на наличие коронавируса в организме, а они сами — нет.

В Министерстве здравоохранения страны поспешили прояснить, что симптомы у наследника британского престола соответствовали критериям, необходимым для прохождения тестирования, сын королевы Елизаветы II «не лез без очереди».

"Why did the Prince of Wales jump the queue?" @KayBurley asks Health Minister Edward Argar why Prince Charles received a #coronavirus test, but frontline healthcare workers have not. #KayBurley



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Инфицированный COVID-19 принц Уэльский и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения коронавирусом. Королева Великобритании Елизавета II остаётся в «добром здравии», последний раз она контактировала со старшим сыном 12 марта, писал NEWS.ru.