Принц Чарльз Принц Чарльз Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники Национальной службы здравоохранения Великобритании удивились, узнав, что принц Чарльз и его супруга Камилла сдали анализ на наличие коронавируса в организме, а они сами — нет.

В Министерстве здравоохранения страны поспешили прояснить, что симптомы у наследника британского престола соответствовали критериям, необходимым для прохождения тестирования, сын королевы Елизаветы II «не лез без очереди».

Инфицированный COVID-19 принц Уэльский и его супруга герцогиня Корнуольская самоизолировались в доме в шотландском Абердине. При этом у 72-летней Камиллы не выявлено заражения коронавирусом. Королева Великобритании Елизавета II остаётся в «добром здравии», последний раз она контактировала со старшим сыном 12 марта, писал NEWS.ru.

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